Handball : SV Straelen ärgert den Favoriten eine Halbzeit lang

Straelen Die Handballerinnen des SV Straelen zogen sich beim Oberliga-Topfavoriten Bergischer HC zumindest eine Halbzeit lang sehr gut aus der Affäre.

Am Ende war es dann doch der erwartete Ausgang. Der SV Straelen unterlag in der Handball-Oberliga der Frauen in Solingen beim Top-Titelanwärter Bergischer HC mit 18:25 (12:14). Mit großem Kampf und einigen sehenswerten Offensivaktionen war es den Gästen jedoch gelungen, den BHC eine Halbzeit lang schwer zu beschäftigen und alles abzuverlangen.