Grüne in Grevenbroich: Zu Gast bei Uhu, Kiebitz und Feldlerche.

Grevenbroich Grüne fordern, dass die Königshovener Höhe wegen ihrer Artenvielfalt zu einem Naturschutzgebiet wird. Zahlreiche seltene Vögel und Amphibien nutzten das Gelände als Lebensraum.

Die Königshovener Höhe zählt zu den Rückzugsgebieten zahlreicher Tiere – darunter seltene Arten wie Kiebitz, Feldlerche, Grauammer und Rohrdommeln. Grauammern und Feldlerchen brüten hier ebenso wie der Uhu, Kiebitze, Falken, Milane, Bussarde und Steinschmätzer. Hinzu kommen fast 700 Schmetterlingsarten in der Königshovener Mulde und Amphibien, die in bislang nicht asphaltierten Schotterwegen Pfützen für ihren Nachwuchs nutzen. „Hier ist ohne jeden Förder-Euro eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt entstanden, die wir erhalten müssen“, sagte der Fraktionschef der Kreis-Grünen, Erhard Demmer. Aus diesem Grund setze sich die Öko-Partei wie ihr Begleiter Norbert Wolf dafür ein, das Gebiet rund um die Königshovener Höhe zu einem Naturschutzgebiet zu machen. Nach dem jahrzehntelangen Kohleabbau müsse der Natur etwas zurückzugeben, betonte der Grüne Hans Christian Markert.

Neben dem Erhalt der Erftaue sähen die Grünen hier zwingenden naturschutzpolitischen Handlungsbedarf nach der Kommunalwahl am kommenden Sonntag, so Markert weiter. Dabei werden die Grünen von Norbert Wolf klar unterstützt. „Der Kreis muss endlich einen Landschaftsplan aufstellen, der die Einzigartigkeit der hiesigen Tier- und Pflanzenarten würdigt“, so Wolf gewohnt kämpferisch. Durch den schleichenden Übergang in eine intensiv-landwirtschaftliche Nutzung sei beispielsweise der Erhalt der Brachflächen nicht mehr gewährleistet. Aus der Sicht von Norbert Wolf vergrämen die Gülle-Schwerlastverkehre diverse Arten, die noch hier zuhause sind.

Für Peter Gehrmann, Sprecher der Grevenbroicher Grünen, ist die auch von seiner Partei im Revier intensiv unterstützte Gewerbe-Neuansiedlung und ein aktiver Naturschutz kein Widerspruch. Wichtig sei ein sinnvolles Nebeneinander. Als Beispiel wurde bei der Begehung der Vogelschlag durch Windräder genannt. Bereits ein einzelnes, schwarz getrichenes Rotorblatt an einem Windrad habe eine beachtliche Lenkungswirkung für Greifvögel. Dadurch könne der Vogeltod an Windkraftanlagen um mehr als 70 Prozent reduziert werden, bestätigte die Zoopädagogin Renate Steiner, die erst jüngst zu den Grünen stieß. Am Ende des Ortstermins versicherten die Grünen, dass sie intensiv an dem Thema weiterarbeiten wollen. Demnächst stehe ein Austausch mit der Landwirtsfamilie van Ackeren an, hieß es.