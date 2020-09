Frauenhandball, Bundesliga : Elfen erwartet erneut ein Kaltstart

Leverkusen Für die Handballerinnen des TSV Bayer geht die Saison nach mehrwöchiger Pause bei der HSG Bensheim/Auerbach wieder los. Ob Stammkraft Zivile Jurgutyte dabei sein kann, ist noch ungewiss.

Drei Wochen ist es inzwischen her, seit die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen mit einem Sieg gegen den SV Union Halle-Neustadt in die Saison gestartet sind. Seitdem mussten sie auf ihren zweiten Einsatz warten. An diesem Samstag geht es für die Elfen endlich weiter. Mit der Partie bei der HSG Bensheim/Auerbach (18 Uhr, Weststadthalle) in Hessen muss das Team von Cheftrainer Michael Biegler gleich eine echte Herausforderung meistern – und schnell wieder in den Rhythmus kommen.