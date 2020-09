NFL : Am Knie verletzt – „EQ“ muss sich erneut gedulden

Leverkusen Der Football-Profi mit Wurzeln in Leverkusen hat auch das zweite Saisonspiel seiner Green Bay Packers verpasst. Equanimeous St. Brown fällt mindestens drei Wochen aus.

Nur zu gerne wäre Equanimeous St. Brown der erste Deutsche mit einem Offensiv-Touchdown in der Profi-Liga NFL geworden. Aber diesen Meilenstein sicherte sich nun Jakob Johnson, Linebacker (Ballträger) bei den New England Patriots. Besonders schade aus Sicht des jungen Wide Receivers (Passempfängers) mit Wurzeln in Leverkusen war dabei, dass er am Wochenende nicht die Möglichkeit bekam, dem Stuttgarter zuvorzukommen. Wie schon in Woche liefen seine Green Bay Packers ohne ihn auf.