Fußball, Kreisliga A : SC Hitdorf will Siegesserie beim SC Rondorf fortsetzen

Rhein-Wupper Kreisliga-Spitzenreiter SC Hitdorf will seinen erfolgreichen Saisonstart mit einem Sieg beim Tabellenschlusslicht SC Rondorf vergolden. Trainer Udo Dornhaus warnt jedoch davor, den Gegner zu unterschätzen.

Fußball-Kreisliga Köln: SC Rondorf – SC Hitdorf. Drei Siege aus drei Spielen – besser hätten die Fußballer des SC Hitdorf nicht in die Liga starten können. Die von Udo Dornhaus trainierte Mannschaft führt die Tabelle an. Doch für Bequemlichkeit ist das freilich kein Anlass. „Es ist aber bei weitem nicht so, dass wir uns jetzt ausruhen könnten“, betont der Coach, der mit seiner Mannschaft vor der vermeintlich leichten Aufgabe beim aktuellen Schlusslicht in Rondorf steht. Dornhaus zufolge sei der Tabellenletzte nicht zu unterschätzen und wesentlich stärker, als es nach den drei absolvierten Partien den Anschein hat. „Hinzu kommen einige personelle Sorgen mit denen wir im Moment konfrontiert werden“, sagt der 58-jährige Übungsleiter. Barkarol Fischermann, Christian Rehm, Dominik Wolf, Michael Wloczyk und Max Gotzens werden wegen Verletzungen oder Sperren nicht mitwirken können. David Mateja und Justin Prensena haben sich zudem in einen Kurzurlaub verabschiedet. Hinzu kommt, dass hinter dem Einsatz von Christopher Hinzmann und Kamill Grendzinski noch ein Fragezeichen steht.