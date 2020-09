Fußball, Kreisliga A : Bergfried setzt den SC Hitdorf unter Druck

Rhein-Wupper Die Steinbücheler Kreisliga-Fußballer sind nach dem 6:2-Erfolg gegen Türk Genc nun erster Verfolger des Spitzenreiters, der nicht über ein torloses Remis in Rondorf hinauskommt.

() Fußball-Kreisliga Solingen: Anadolu Munzur Solingen – BV Bergisch Neukirchen 3:2 (0:0). Neukirchens Fußballer haben trotz einer Zwei-Tore-Führung die erste Saisonniederlage kassiert. Andre Brandenburg (49.) und Stefan Broich (55.) hatten den Favoriten zunächst in Führung gebracht, doch nach der frühen Roten Karte gegen Henrik Duhm (Notbremse) gerieten die Gäste nach etwas mehr als einer Stunde immer weiter ins Hintertreffen. In der 67. Minute gelang den Platzherren der Anschlusstreffer, in der Schlussphase drehten die Solinger die Begegnung.

TSV Solingen III – SC Leichlingen 0:2 (0:0). Wichtige Punkte in Solingen-Aufderhöhe sammelte der Aufsteiger aus Leichlingen. „Wir mussten uns in Geduld üben. Doch am Ende sind wir dafür belohnt worden“, sagte der sportliche Leiter Tobias Jakobs. Mann des Tages war Max Spieker, der in der Schlussphase beide Treffer für die Gäste erzielte.