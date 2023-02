Hallen-DM in Dortmund Athleten des TSV Bayer 04 sammeln acht Medaillen

Über die 200 Meter erreichten in Eddie Reddemann und Daniel Hoffmann zwei TSV-Athleten als jeweilige Halbfinalsieger den Endlauf. In diesem setzte sich Reddemann knapp mit 21,53 Sekunden vor Hoffmann (21,58) und sicherte sich den dritten Platz. In den abschließenden 4x200-Meter-Staffeln landete das Frauen-Team aus Leverkusen, bestehend aus Jennifer Montag, Annkathrin Hoven, Amelie Dierke und Rebekka Babilon, mit einer Zeit von 1:36,79 Minuten auf dem vierten Platz. Die Männerstaffel um Eddie Reddemann, Sven Bulik, Jonas Klein und Maurice Grahl wurde aufgrund eines Wechselfehlers disqualifiziert. „Die Staffeln hatten auch Luft nach oben“, kommentierte Thomaskamp.