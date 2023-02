Handball, Frauen-Bundesliga Elfen-Coach fordert mehr Konzentration

Auf die jecke Feier an Weiberfastnacht mussten die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 dieses Mal verzichten. Weil die Partie der Elfen in Oldenburg zugunsten einer Großveranstaltung auf 19 Uhr an diesem Freitagabend vorgezogen wurde, stand am Tag zuvor das Abschlusstraining auf dem Programm. „Karneval feiern können wir erst danach“, stellt Trainer Johan Petersson klar.