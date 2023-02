Basketball, 2. Frauen-Bundesliga BBZ Opladen fährt mit Respekt zum Erstliga-Absteiger

In Göttingen geht es für das BBZ-Team in erster Linie darum, gute Lösungen gegen die starke Defensive der Veilchen zu finden. Die Mannschaft aus Niedersachsen stellt die zweitbeste Verteidigung der Liga. Schneider zufolge müsse ihr Team es schaffen, im Spielverlauf die Defensive des Gegners lesen zu können. Die Göttinger verfügen in Jennifer Crowder zudem über eine herausragende Aufbauspielerin, die viele Jahre überzeugend in der Bundesliga an den Start gegangen ist.