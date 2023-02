Leichtathletik-DM in Dortmund Klosterhalfen führt das Team des TSV an

Hochsprung TSV-Titelverteidigerin Bianca Stichling hat in dieser Hallensaison bislang noch nicht an alte Erfolge anknüpfen können – die Tagesform wird in Dortmund entscheiden. „Sie ist aber in Schlagdistanz“, sagt Elberding. Bei den Männern ist TSV-Ass Mateusz Przybylko Titelkandidat. „Er ist fit und kann mit viel Selbstbewusstsein an den Start gehen“, erklärt Elberding.