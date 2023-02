Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Bei den Bayer Volleys stimmt der Mix

Der Spielplan war gnädig – und deswegen war der Rosenmontag für die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 ohnehin frei. Am Abend zuvor hatte das Team von Trainer Dirk Sauermann noch den SCU Emlichheim mit 3:1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:19) nach Sätzen geschlagen und sich damit auch die gute Stimmung am höchsten Tag des Straßenkarnevals verdient. „Der Break-even ist erreicht“, sagt Sauermann und meint damit, dass am Saisonende mindestens so viele Niederlagen wie Siege in der Statistik der Rheinländerinnen stehen werden. Aktuell sind es zwölf Erfolge nach 18 Partien, sechs weitere Duelle folgen noch.