Volleyball, 2. Liga Volleyballerinen wollen erst feiern und dann gewinnen

Seine Spielerinnen durften zu Beginn des Straßenkarnevals also losziehen, an diesem Freitag und Samstag folgen dafür Trainings zum Ausgleich. Mit der Partie am Sonntag (16 Uhr) beim SCU Emlichheim steht schließlich schnell ein Duell mit dem Tabellenachten an, das gewonnen werden soll. „Ich hoffe, dass wir den positiven Schwung aus dem Karneval mitnehmen können“, sagt Sauermann. Weil die Bayer Volleys bereits sechs Punkte hinter den zweitplatzierten Stralsunder Wildcats stehen, gilt es in erster Linie, den Abstand zu Rang vier zu wahren. Und, das ist dem TSV-Coach wichtig, die Entwicklung des Teams voranzutreiben.