Basketball, 2. Liga Gegen die Uni Baskets Paderborn lastet der Druck auf den Giants

In der Ostermann-Arena wird an diesem Samstag Karnevalsstimmung herrschen. Nicht nur musikalisch geht es heiter zu, auch die Tatsache, dass jeder verkleidete Fan ein Freigetränk erhält, dürfte nicht gerade für Tristesse sorgen. Doch Trainer Hansi Gnad und seinen Zweitliga-Basketballern ist aktuell noch nicht nach Feiern zumute. Nach der Niederlage in Bochum und gleichzeitigen Siegen der ebenfalls abstiegsbedrohten Konkurrenz stehen die Bayer Giants in der ProA wieder unter dem Strich. „Keine Frage, wir bekommen immer mehr Druck. Da müssen wir solche Spiele einfach gewinnen“, sagt der Coach vor dem Duell gegen die Uni Baskets Paderborn, das um 19.30 Uhr beginnt.