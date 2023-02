Basketball, 2. Liga Giants geben den Sieg aus der Hand

In der Verlängerung haben die Giants alle Trümpfe in der Hand. Zweieinhalb Minuten vor Schluss führen sie mit 96:90 gegen verunsicherte Paderborner. Die aber verkürzen etwas glücklich auf 95:96, profitieren dann von einem Fehlpass von Nick Hornsby zu TreVion Crews, der ein unsportlichen Foul begeht, das schmerzt: Beide Freiwürfe sind drin, es folgt ein Dreier. Die Gäste blicken nicht mehr zurück und nehmen beim 103:96 die Punkte mit nach Ostwestfalen. Für die Leverkusener ProA-Basketballer steht nun eine schwierige Zeit an.