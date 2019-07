Leichtathletik-Nachwuchsmeisterschaften : TSV-Talente bei Jugend-DM in Ulm

TSV-Talente bei Jugend-DM in Ulm

Leverkusen Von Freitag bis Sonntag werden in Ulm die Jugendmeisterschaften des Deutschen-Leichtathletik-Verbands ausgetragen. Mit dabei sind auch 31 Einzelstarter und vier Staffeln des TSV Bayer 04.

Aussichten auf vordere Platzierungen hat insbesondere der Leverkusener Stabhochsprung-Nachwuchs um Finn Jakob Torbohm und Luke Zenker. Sie führen in der U18 die Meldeliste an.

Die Schützlinge von Trainer Marvin Caspari kratzen nach deutlichen Steigerungen in diesem Sommer bereits an der Fünf-Meter-Marke. Zudem haben die Leverkusener im Ulmer Donaustadion noch ein drittes Eisen im Feuer: Nils Arians steht mit 4,60 Metern in der nationalen Saisonrangliste auf dem Bronzerang.