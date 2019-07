Mit neuer Bestleistung : TSV-Zehnkämpfer Kluth wird Sechster bei U20-EM in Schweden

TSV-Zehnkämpfer Kluth wird Sechster bei U20-EM in Schweden

Leverkusen Durch eine starke Leistung im abschließenden 1500-Meter-Lauf schafft Maximilian Kluth eine persönliche Bestleistung. Hürdensprinter Tim Eikermann verpasst Finale.

7589 – so viele Punkte sammelte Zehnkämpfer Maximilian Kluth bei der U20-EM im schwedischen Boras. Damit verbesserte der Athlet des TSV seine persönliche Bestleistung um 34 Punkte und beendete den Wettkampf auf einem beachtlichen sechsten Platz.

Nach dem ersten der beiden Wettkampftage lag Kluth noch überraschend auf dem dritten Platz. In den ersten fünf Disziplinen sammelte er 4033 Punkte. Er begann über 100 Meter mit der persönlichen Bestzeit von 11,05 Sekunden und flog im Weitsprung mit 6,96 Metern nur wenige Zentimeter an seiner Bestleistung vorbei. 15,10 Meter im Kugelstoßen brachten ihn im Gesamtklassement schließlich in die Top Drei. Im Hochsprung fiel die Latte zudem erst beim Hausrekord von 1,94 Metern. Die Saisonbestleistung von 1,91 Meter brachten aber viele Punkte. Stark waren auch die 49,03 Sekunden, die der von Stefan Press trainierte Athlet im den Tag abschließenden 400-Meter-Lauf ablieferte.