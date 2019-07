Leichtathletik-Event in Manfort : Arthur Cissé gewinnt das Generationenduell

Leichtathletik-Event in Manfort

Leverkusen Bei den „Bayer Classics“ glänzen die internationalen Athleten mit Bestleistungen. Sprinter Cissé läuft die 100 Meter in 9,93 Sekunden.

Das internationale Starterfeld der „Bayer Classics“ versprach am frühen Mittwochabend im Manfort-Stadion hochklassige Wettkämpfe. Ein Versprechen, das sich trotz fast 40 Grad bewahrheiten sollte. Sprinter Arthur Cissé verbesserte seine Zeit über 100 Meter im Vergleich zum Vorjahr um eine Hundertstel auf 9,93 Sekunden. Bei den Frauen gewann TSV-Athletin Yasmin Kwadwo. Sie verpasste die WM-Norm nur knapp. Beim Stabhochsprung setzte Torben Blech seinen Höhenflug fort.

Fast ein wenig ungläubig wirkte der 24-Jährige als er auf der Matte aufkam. 5,80 Meter hatte Blech soeben übersprungen, die Olympia-Norm damit geschafft. Jörn Elberding, Geschäftsführer der TSV-Leichtathleten, nahm seinen Schützling kurz darauf in die Arme. Blech, der an der Universität zu Köln Psychologie studiert, verbesserte seine persönliche Bestmarke von der Universiade in Neapel (5,76 Meter; Silbermedaille) um vier Zentimeter. Damit gewann der ehemalige Zehnkämpfer den Wettbewerb und setzte sich unter anderem gegen Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe durch. Der wiederum hätte um ein Haar auch die 5,85 überwunden. Blech blieb bei dieser Höhe chancenlos.