Fußball-Vorbereitungsspiele : SV Schlebusch setzt sich im Test beim SC Hitdorf durch

Rhein-Wupper Für die Fußballmannschaften aus der Region standen am vergangenen Wochenende einige Testspiele auf dem Programm. Während der Landesligist aus Schlebusch einen klaren Sieg beim SC Hitdorf landete, musste sich der FC Leverkusen knapp geschlagen geben.

„Nach einer harten Trainingswoche war das genau das Richtige für uns“, sagte Müller. Nicolai Annas brachte den SVS in der 23. Minute in Führung. Zehn Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit traf Marlon Beckhoff für den Außenseiter zum 1:1-Ausgleich. Schlebuschs Zugang Marcel Wandinger (60.), Yannik Raufeiser (66.), Tim Breddemann (74.) und Marcel Schulz (81.) sorgten mit ihren Treffern dann aber für klare Verhältnisse. Pasqual Guarracino (87.) verkürzte für den Gastgeber.

„Hitdorf hat es insgesamt gut gemacht. Für uns war das ein sehr ordentlicher Test“, betonte Müller. Am Donnerstag (20 Uhr) geht es für Schlebusch daheim gegen den Bezirksligisten TSV Aufderhöhe weiter, am Samstag (15 Uhr) steht der Test gegen den HSV Langenfeld an, der ebenfalls in der Bezirksliga spielt.