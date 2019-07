Leichlinger TV im Trainingslager : LTV startet in die zweite Phase der Vorbereitung

Leichlingen Mit Beginn der zweiten Vorbereitungsphase hat der Handball-Drittligist Leichlinger TV eine weitere Personalentscheidung bekanntgegeben. Der Vorjahresneunte verlängerte den Vertrag von Kreisläufer Alexander Kübler um zwei weitere Jahre bis 2022.

Der 29 Jahre alte Kübler, der zuvor unter anderem beim SC Magdeburg sowie beim TSV Bayer Dormagen aktiv war, spielt seit einem Jahr bei den Blütenstädtern. In der turbulenten vergangenen Saison nahm der Ingenieur eine entscheidende Rolle am Kreis ein und überzeugte dort mit einer einwandfreien Einstellung. „Wir stecken mitten in einem Umbruch. Das ist eine Herausforderung, aber wir befinden uns auf dem richtigen Weg – und den gehe ich sehr gerne mit“, sagte Kübler zu seinem neuen Kontrakt.

Die auf zahlreichen Positionen umgebaute Mannschaft von Trainer Lars Hepp ist am Donnerstag wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Von Freitag bis Sonntag steht nun ein Trainingslager in Essen auf dem Programm. Ein erster Härtetest folgt bei einem Vorbereitungsturnier in Langenfeld am darauffolgenden Wochenende (2. bis 4. August). Eine weitere Woche darauf soll der traditionelle „Pirates Cup“ im Ostermann-Forum ausgetragen werden (9. bis 11. August). Das Teilnehmerfeld für das Turnier wollen die Leichlinger in den kommenden Tagen mitteilen.