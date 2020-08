Basketball : Gnad hält vierten Importspieler für möglich

Leverkusen Die Kaderplanungen der Bayer Giants Leverkusen sind weitgehend abgeschlossen, punktuell sind Veränderungen aber noch denkbar. „Es hängt schon ein wenig vom Etat ab“, sagt Trainer Hansi Gnad, der sich bei der Personalie Marian Schick nicht in die Karten schauen lässt.

Dass sich die Bayer Giants Leverkusen im Vergleich zur vergangenen ProA-Saison verändern werden, steht fest. Nur sechs Spieler des Kernkaders 2018/19 spielen auch ab Oktober für Leverkusen in der Zweiten Liga. Neu dabei sind fünf Zugänge, drei davon kommen aus den USA. Dazu kommen in Nico Funk (neu) und Thomas Fankhauser zwei Basketballer für den erweiterten Kader. Ob es dabei bleibt? „Es hängt schon ein wenig vom Budget ab“, erläutert Trainer Hansi Gnad. „Grundsätzlich kann ich mir gut vorstellen, noch einen weiteren Importspieler zu holen.“

Damit meint der 57-Jährige wohl einen Spieler, der nicht über einen EU-Pass verfügt und somit vierter Akteur dieser Kategorie wäre. Das hat in der ProA nur einen kleinen Nachteil: Die Anzahl der Import­spieler ist in dieser Klasse nicht beschränkt, doch es dürfen immer nur drei gleichzeitig auf dem Feld stehen. „Das kriegen andere Teams auch hin“, sagt Gnad. „Es gibt ja sogar Vereine, die mit sechs US-Sportlern antreten.“ Sollten vier Importe gleichzeitig auf der Platte sein, sind die Auswirkungen nicht dramatisch. Die Unparteiischen ahnden dann lediglich ein technisches Foul und geben somit zwei Freiwürfe für den Gegner.

Nicht ausgeschlossen ist aber auch der Verbleib eines weiteren Basketballers, der bereits in den beiden vorigen Saisons für die Giants auf Korbjagd ging. Die sportliche Zukunft von Marian Schick, der mit 33 Jahren erfahrenster Spieler war, ist noch offen. „Da müssen wir mal schauen“, lässt sich Gnad nicht in die Karten schauen. Fest steht hingegen der Abgang von Colter Lasher. Gnad: „Er möchte sich einer anderen Herausforderung stellen.“ Dass Nick Hornsby, Eddy Edigin, Nino Celebic sowie Tim Schönborn den Verein verlassen, haben die Giants in den vergangenen Wochen bereits bekanntgegeben.