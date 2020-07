Handball : Wöstmann ist vom LTV überzeugt

Leichlingen Bis es Linksaußen Dorian Wöstmann zu den Leichlingern geschafft hatte, war es ein steiniger Weg. Jetzt freut sich der 21-Jährige von der HSG Krefeld auf die Saison in der 3. Handball-Liga und lobt den eingeschlagenen Weg, zum Familiären beim LTV zurückkehren zu wollen.

Heute, vier Monate später, trägt der 21-Jährige dennoch das LTV-Trikot. Nach dem ersten Schock war der Kontakt zu Trainer Lars Hepp nie abgerissen. „Wir waren immer offen zueinander“, betont Wöstmann. Er machte gegenüber Hepp daher kein Geheimnis daraus, dass er sich auch mit anderen Drittligisten in offenen Gesprächen über einen Wechsel befand. „Ich hatte aber immer Bock auf Leichlingen“, sagt er. Und als schließlich ein tragfähiges Konzept für eine Drittliga-Zukunft an der Wupper stand, zählte Wöstmann zu den ersten LTV-Zugängen.

Es ist ein spezieller Doppelwechsel, wenn man so will. Und einer, der sich für beide Seiten lohnen soll. Wöstmann weist in seinem jungen Alter bereits Zweitliga-Erfahrung auf: Mit der HSG Krefeld hatte er in der vergangenen Saison als Aufsteiger zwar weniger Erfolg im deutschen Unterhaus, „wir wollten nicht so abgeschlachtet werden“, sagt er. Die Zeit bei den chancenlosen Eagles, die Wöstmann gerne auch in der 3. Liga behalten hätten, bezeichnet der Rechtshänder dennoch als „lehrreich“ und „cool“. Nun soll im neu aufgebauten Leichlinger Team der nächste Schritt erfolgen. Vor allem erhofft sich Wöstmann dabei mehr Spielzeit.