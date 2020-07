Es geht zum Start nach Hamburg : Pokal-Finalist Leverkusen muss auf seinen Gegner noch warten

Leverkusen Da durch die Coronavirus-Pandemie in vielen Landesverbänden die Pokalwettbewerbe noch nicht beendet sind, sind noch nicht alle Mannschaften für den DFB-Pokal bekannt. Auch Bayer 04 Leverkusen weiß bislang nur, dass es nach Hamburg gehen wird. Wer der Gegner ist, steht erst am 22. August fest.

Da durch die Coronavirus-Pandemie noch nicht alle Landesverbände ihre Pokalsieger ermitteln konnten, mussten gleich 23 Mannschaften bei der Auslosung durch Platzhalter ersetzt werden. Einen solchen bekam Bayer 04 gezogen, so dass noch nicht klar ist, wer der Gegner zum Start sein wird. Für den Hamburger Verband gab es gerade erst eine Ausnahmegenehmigung, dass die Viertelfinalspiele am 8./9 August ausgespielt werden können. Darin stehen sich Teutonia 05 und Eintracht Norderstedt, ASV Hamburg und Altona, Sasel und HSV Brambeck-Uhlenhorst sowie Halstenbek-Rellingen und Rugenbergen gegenüber. Die Halbfinalspiele sind für das Wochenende 15./16. August angesetzt, das Finale für Samstag, 22. August. Das ist der Tag, an dem Bayer in die Vorbereitung auf die neue Saison startet und dann auch weiß, wie der Pokal-Gegner heißt.