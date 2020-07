Leichtathletik : Athleten sind bereit für die Deutschen Meisterschaften

2,26 Meter: Douwe Amels lebt und trainiert seit 2015 in Leverkusen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Leverkusen Rund zwei Wochen vor den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig sind gleich etliche Athleten des TSV Bayer 04 Leverkusen in sehr guter Verfassung: In Rhede gab es bei den Hochspringern ein rein Leverkusener Siegerpodest, Hammerwerferin Carolin Paesler baute ihre Führung in der deutschen Bestenliste aus.

Douwe Amels war am Samstag in Rhede überragender Hochspringer. Der Europameisterschafts-Achte überquerte 2,26 Meter – die drittbeste Höhe seiner Laufbahn. Er stieg bei 2,05 Meter in den Wettbewerb ein und nahm auch 2,10 Meter im ersten Versuch. Für 2,14 und 2,17 Meter benötigte der 28-Jährige jeweils zwei Versuche. Dann aber platzte der Knoten. 2,23 und die Saisonbestleistung von 2,26 Meter bewältigte der Niederländer, der seit 2015 in Leverkusen lebt und trainiert, auf Anhieb. In der europäischen Saisonrangliste steht er nun auf Rang zwei – hinter dem Italiener Gianmarco Tamberi (2,30 m), der am 16. August bei den #trueathletes Classics in Leverkusen zum Kräftemessen erwartet wird. Dann ist auch Europameister Mateusz Przybylko dabei, der den Wettbewerb in Rhede aus deutlich verkürztem Anlauf bestritt. „Insofern sind seine 2,14 Meter doch recht zufriedenstellend“, kommentierte sein Trainer Hans-Jörg Thomaskamp. Youngster Florian Hornig (2,05 m) komplettierte das rein Leverkusener Podest.

Eine Woche nach ihrer famosen 100-Meter-Steigerung auf 11,23 Sekunden wertete Jennifer Montag nun ihre Weitsprung-Bestleistung auf 6,42 Meter auf – eine Steigerung um fünf Zentimeter und aktuell Platz vier in Deutschland. „Und das, obwohl sie aus deutlich verkürztem Anlauf agiert“, sagte Thomaskamp, dem technisch insbesondere der letzte, aber übergetretene Versuch mit einer Weite jenseits der 6,50 Meter gefiel. Siebenkämpferin Janika Baarck folgte mit 6,09 Metern. Zehnkämpfer Nils Laserich gewann den Weitsprung der U20 mit 7,20 Metern.

Hammerwerferin Carolin Paesler konnte ihre Führung in der deutschen Bestenliste ausbauen. Die Athletin von Helge Zöllkau steigerte ihren Saisonrekord um 25 Zentimeter auf 69,80 Meter. Michelle Döpke fehlten mit 62,27 Meter 49 Zentimeter am zwei Wochen zuvor aufgestellten Hausrekord. Bundesweit ist sie zurzeit Dritte. U18-Sieger Dawid Morgalla warf 61,53 Meter, gefolgt von Benedikt Schweizer (50,43). Maria Tsiante setzte sich in der W15 durch (49,95).

Für die Deutschen Meisterschaften hat Torben Blech seinen Hut in den Ring geworfen. Am Samstag setzte sich der 25-Jährige in Zweibrücken als Gesamt-Dritter mit 5,61 Metern an die Spitze der nationalen Saison-Rangliste. 5,51 Meter überwand er im zweiten Versuch technisch sauber. Euphorisiert ließ der Athlet von Christine Adams nach im dritten Anlauf übersprungenen 5,61 Metern die eigentlich vorgesehenen 5,66 aus und nahm Kurs auf 5,71 Meter – eine Höhe, die machbar schien, aber doch noch zu hoch war. Hinter dem Weltklasse-Duo Ben Broeders (Belgien; 5,71 m) und Piotr Lisek (Polen; 5,61 m) brachte das dem neuen nationalen Jahresbesten Platz drei.

Für den WM-Vierten Bo Kanda Lita Baehre blieben 5,36 Meter und Platz vier. Routinier Karsten Dilla, der sein Karriereende angekündigt hat, übersprang als Zehnter ebenfalls 5,36 Meter. Ria Möllers holte als Gesamt-Dritte und beste Deutsche der Frauen 4,27 Meter. Ebenso Katharina Bauer, die sich als Vierte aber mehr Fehlversuche leistete. Im Speerwurf steigerte EM-Teilnehmerin Dana Bergrath als Dritte ihre Saisonbestmarke auf 55,09 Meter.

Tabea Marie Kempe hat beim Abendsportfest in Trier den Stadionrekord über 800 Meter auf 2:06,09 Minuten gesteigert. Ihre persönliche Bestzeit wertete die 23-Jährige um 1,41 Sekunden auf. Sie rangiert national nun an sechster Stelle – nicht unwesentlich für die Deutschen Meisterschaften. Debora Diawuoh durchbrach zum ersten Mal die Marke von 2:10 Minuten. Sie kam nach 2:08,67 Minuten ins Ziel – eine Verbesserung um fast zwei Sekunden. „Beide haben sich an die taktischen Vorgaben gehalten und die geplanten Zwischenzeiten exakt getroffen“, analysierte Coach Tobias Kofferschläger.

Eine deutliche Leistungssteigerung gelang auch Marsha Anica Dunkel, die sich über 400 Meter in 56,10 Sekunden durchsetzte – im Vergleich zum Saisoneinstieg knapp eine Sekunde schneller. Judith Franzen lief als Zweite in 56,49 Sekunden Bestzeit, gefolgt von Karen Rückert (57,39). Eine prima Premiere gelang Fabiana Pütz (58,68). Über 100 Meter erkämpften Marcel Kirstges (11,08) und Jonas Klein (11,18) Silber und Bronze.

Weiter in Top-Form ist Clara Braun: Nach ihrer 3000-Meter-Bestzeit in Sonsbeck hat sich die Athletin im niedersächsischen Melle auch über 800 Meter verbessert. Dort lief die Dritte der vorjährigen Deutschen U18-Meisterschaften als Zweite der U20 2:12,65 Minuten. Amelie Klug folgte als U18-Siegerin in 2:13,49 Minuten. Jan Dittrich gewann die U20 in 1:56,64 Minuten. Jonas Schüttler bestätigte in 2:02,66 Minuten seine gute Form. Kai Thomzik zeigte über 1500 Meter in 4:13,47 eine Aufwärtstendenz.

(ame)