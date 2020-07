Leichtathletik : TSV-Athlet Hoffmann steigert sich gleich auf zwei Strecken

Leverkusen Im niedersächsischen Zeven gewinnt Daniel Hoffmann vom TSV Bayer 04 Leverkusen über die 200 Meter und steigert sich dabei um 37 Hundertstel. Auch bei seinem zweiten Platz über 100 Meter verbessert sich der 25-Jährige.

Über 100 Meter waren in diesem Sommer deutschlandweit bislang nur vier Sprinter schneller als Daniel Hoffmann, der in Zeven nur dem neuen nationalen Jahresbesten Joshua Hartmann (ASV Köln; 10,14 Sekunden) Vortritt gewähren musste. Sven Bulik vom TSV Bayer 04 kam im B-Finale als Zweiter nach 11,01 Sekunden ins Ziel. Über 200 Meter wurde Jonas Breitkopf in 21,40 Sekunden Dritter.