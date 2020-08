eSports : Bayer 04 hat einen neuen Partner für den eSports-Kader

Fabian De Cae (links) und Kai Wollin freuen sich über einen neue Partner für Bayer 04. Foto: Bayer 04/Neil Baynes

Leverkusen Ab der neuen Saison trägt das Konsolen-Duo Kai „Deto“ Wollin und Fabian „B04_Dubzje“ De Cae die Spiele von Bayer 04 Leverkusen im „Elgato-Room“ aus. Das ist der vierte Partner des Fußball-Bundesligisten im Bereich eSports.

Bayer 04 Leverkusen hat mit Elgato einen weiteren Partner für den Bereich eSports gewonnen. Das Unternehmen mit Sitz in München ist nach der Barmenia, der Bergischen Krankenkasse und Nacon bereits der vierte eSports-Partner von Bayer 04. Julian Fest, General Manager von Elgato, äußert sich erwartungsvoll: „Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Baustein für unsere eSport-Strategie in der Region, und wir freuen uns, diesem aufstrebenden Segment im eSport weiteren Rückenwind zu bescheren.“ Mit der richtigen Ausstattung von Elgato wird das Konsolen-Duo Kai „Deto“ Wollin und Fabian „B04_Dubzje“ De Cae auch in der kommenden Spielzeit Akzente setzen und die gute Entwicklung des Bayer-04-eSports auf ein neues Level heben.

Florian Dederichs, Leiter eSports und Internationalisierung bei Bayer 04, sagt: „Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Kooperation mit Elgato und die vielen großartigen Aktionen rund um diese Partnerschaft. Dabei ist der Elgato-Room nur eine von vielen.“ Die einjährige Partnerschaft beinhaltet unter anderem das Namensrecht an der „Spielstätte“ der #B04eSportler „Deto“ und „B04_Dubzje“. So treten die Leverkusener Konsolen-Profis in der neuen Spielzeit im „Elgato-Room“ an. Des Weiteren einigten sich beide Parteien auf diverse Social-Media-Rechte.

Bayer 04 stieg 2017 mit seinem #B04eSports-Kader in den virtuellen Fußball ein. Aktuell besteht das eSports-Team aus Kai „Deto“ Wollin (PlayStation) und Fabian „B04_Dubzje“ de Cae (Xbox). Das Leverkusener Konsolen-Duo sicherte sich in der vergangenen Saison in der Club-Championship der Virtual Bundesliga – initiiert von der DFL – den dritten Platz. Wollin kürte sich in diesem Sommer zudem zum PS4-Champion 2020 und gilt damit als bester Fifa-Spieler Deutschlands auf der PlayStation 4. Des Weiteren nehmen die eSportler regelmäßig an nationalen und internationalen Turnieren teil.

(RP)