Drittliga-Handballer : Der Leichlinger TV hat weite Wege vor sich

Leichlingen Die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV nehmen die Einteilung in die Staffel Mitte sportlich – trotz der über 7000 Kilometer, die in der Saison zurückzulegen sind. Zudem hat das Team von Trainer Lars Hepp einen neuen Ausrüster.

Durch die Zuordnung in die Staffel Mitte fallen viele Duelle gegen alte Bekannte weg. Auf Derbys gegen Aufsteiger TuS Opladen, den Longericher SC oder die Bergischen Panther sowie das Wiedersehen mit Zweitliga-Absteiger HSG Krefeld muss der LTV aber dennoch nicht verzichten. Als „bunte Mischung“ beschreibt Müller die neue Liga des LTV. Für diese bleibt das Ziel nach der Insolvenz der früheren Spielbetriebs-GmbH (Pima) freilich identisch: Steht am Saisonende der Klassenerhalt, darf an der Wupper gefeiert werden. Die vielen Unbekannten könnten dabei vielleicht sogar von Vorteil sein.

Meinung „Man hätte sich aufregen können, wenn wir als einziger Westverein in der Nordstaffel wären“, sagt Fabrice Voigt, Trainer des Drittliga-Aufsteigers TuS 82 Opladen. „Im Gesamtbild aller Staffeln ist die Aufteilung aber in Ordnung. Auf die eine Stunde mehr im Bus kommt es an ein paar Spieltagen nicht an.“ Freilich hätte sich Voigt die alte West-Runde mit allen NRW-Teams gewünscht, wenn er es zu entscheiden gehabt hätte. „Es ist schade, dass dieser Luxus ausgerechnet in der kritischen Corona-Phase verloren geht.“

Unabhängig von der Zuschauerfrage muss sich der LTV auf längere Fahrten einstellen. Statt wie in der Vergangenheit in Richtung Norden, geht es nun viel häufiger gen Süden. 7000 Kilometer, so die ersten groben Rechnungen, kommen auf den LTV zu. Das könnte zu einer Herausforderung bei der Terminierung der Heimspiele führen. Der LTV will wie auch in der Vergangenheit seine Partien in der Halle am Hammer freitags austragen, was jedoch ausreichend Zeit für die Anfahrt des Gästeteams voraussetzt.