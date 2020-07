Basketball : Giants holen einen Spieler mit Erfahrung

Der erste Anlauf in der Bundesliga: John Stuart „J.J.“ Mann (rechts) im Dress von Phoenix Hagen in einem Spiel gegen Alba Berlin und Dragan Milosavljevic. Foto: imago/Revierfoto/imago sportfotodienst

Leverkusen In J.J. Mann verpflichtet der Basketball-Zweitligist Bayer Giants Leverkusen einen Spieler, der bereits in der Bundesliga zum Einsatz kam. „Ich bin sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat“, sagt Trainer Hansi Gnad. Die Kaderplanung neigt sich dem Ende zu.

13 Spieler umfasst die Kaderliste der Bayer Giants Leverkusen für die im Oktober beginnende Zweitliga-Saison (ProA). In Nico Funk und Thomas Fankhauser sind zwei junge Ergänzungsspieler dabei, so dass gewiss noch Platz für eine weitere hochkarätige Verstärkung da wäre. Ob allerdings noch ein Profi verpflichtet wird, halten sich die Verantwortlichen des Basketball-Rekordmeisters offen. Der jüngst verpflichtete Flügelspieler J.J. Mann könnte also die Mannschaft bereits komplettiert haben.

Mann ist neben Grant Dressler und Padiet Wang der dritte US-Amerikaner im Team. In den Staaten spielt der 29-Jährige allerdings bereits schon etwas länger nicht mehr. Von 2010 bis 2014 trat er für die Belmont Universität in der obersten College-Liga an und avancierte dort zu den stärksten Spielern des Teams. 18,3 Punkte und 4,3 Rebounds gelangen ihm in seinem Abschlussjahr durchschnittlich, er wurde damit sogar wertvollster Spieler seiner Division. Bei der Auswahl der National Basketball Association (NBA) wurde er zwar nicht berücksichtigt, fasste aber als Profi in Europa Fuß.

So trat er nach einem Jahr in Österreich in der Saison 2015/16 für Phoenix Hagen in der Bundesliga an. 11,3 Zähler im Schnitt stellten eine durchaus ordentliche Bilanz für den Flügelspieler dar. In der Folge ging es zu Belfius Mons-Hainaut nach Belgien, für das er auch international zum Einsatz kam. Über weitere Stationen in Dänemark, Portugal und erneut Belgien geht es nun für eine weitere Saison nach Deutschland zu den Bayer Giants.

„J.J. verfügt über eine Menge Erfahrung“, freut sich Trainer Hansi Gnad über seinen Zugang. „In unserem jungen, ambitionierten Team soll Mann ein wichtiger Führungsspieler werden und die Jungs unterstützen. Er kann auf den Positionen des Small Forward und Power Forward spielen und macht unsere Rotation als guter Werfer so ein Stück weit flexibler. Ich bin sehr froh, dass er sich trotz anderer Angebote für uns entschieden hat.“