2,10 Meter großer Zugang : Giants verpflichten Marko Bacak

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballer verstärken sich mit dem ehemaligen Bundesligaspieler, der auch schon erste Erfahrungen in der Champions League gesammelt hat.

Von 2017 bis 2019 gehörte er dem Bundesliga-Kader der Baskets Oldenburg an, denen er sich 2015 von Alba Berlin kommend angeschlossen hatte. Immerhin etwa sechs Minuten pro Partie stand Bacak auf dem Feld und brachte es sogar in der Champions League auf zwölf Einsätze. Ganz durchsetzen konnte sich der Center schließlich aber doch nicht, so dass er vor der vergangenen Saison zu den Panthers Schwenningen in die ProA wechselte.