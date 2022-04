Fußball, Landesliga : SV Schlebusch verliert mit 0:4 in Hohkeppel

SV Schlebusch verliert mit 0:4 in Hohkeppel

Leverkusen Der Landesligist hat weiterhin mit akuten Personalsorgen zu kämpfen. Trainer Marcel Müller kann der klaren Niederlage beim Favoriten aber auch Positives abgewinnen.

Fußball-Landesliga: Eintracht Hohkeppel – SV Schlebusch 4:0 (2:0). Rein auf das Ergebnis bezogen waren die Schlebuscher beim Aufstiegskandidaten in Hohkeppel ohne Chance. „Doch mit diesem Auftritt kann ich besser leben als mit der Niederlage in der Vorwoche“, sagte Trainer Marcel Müller, der das Resultat um „ein bis zwei Tore zu hoch“ einstufte. Erneut hatten die SVS-Fußballer mit Personalproblemen zu kämpfen. Müller konnte zwar eine gute erste Elf aufbieten, doch entsprechende Wechselalternativen gab es praktisch nicht. Das habe sich dem Coach zufolge vor allem mit zunehmender Spieldauer bemerkbar gemacht. Der Favorit hatte deutlich mehr Optionen, personell nachzulegen.

In der Anfangsphase waren die Schlebuscher indes ebenbürtig. Mustafa Uzun vergab nach einer Viertelstunde die Chance auf die Führung. Frei auf das Tor zulaufend lupfte er den Ball über den Eintracht-Keeper, der konnte die Situation aber doch noch entschärfen. „Wenn wir den machen, kann die Partie einen ganz anderen Verlauf nehmen. Leider ist uns das nicht gelungen“, sagte Müller.

So setzte der Aufstiegskandidat die offensiven Akzente. In der 28. Minute erzielten die Gastgeber den Führungstreffer, zwei Minuten vor der Halbzeitpause erhöhte Hohkeppel auf 2:0. Im zweiten Abschnitt hielten die Schlebuscher weiter dagegen, einzelne Kontersituationen wurden aber nicht genau genug ausgespielt. „Wir hatten immer mal wieder die Gelegenheit. Für ein Tor hat es nicht gereicht, weil wir zu unpräzise agiert haben“, erklärte der Coach. In der 73. und 88. Minute erhöhte die Eintracht schließlich zum Endstand.