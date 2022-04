Fußball, Landesliga : Personalnot macht es dem SV Schlebusch schwer

Schlebuschs Sebastian Bamberg (Mitte) sucht den Abschluss. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Wegen vieler Ausfälle kann der Landesligist aktuell kaum sinnvoll trainieren. Am Sonntag geht es für das Team von Coach Marcel Müller zum Tabellenzweiten Hohkeppel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

Fußball-Landesliga: Eintracht Hohkeppel – SV Schlebusch. Die Rückrunde läuft bislang alles andere als optimal und die Aufgaben werden nicht einfacher für die Schlebuscher. Am Sonntag (15.30 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Marcel Müller beim Aufstiegskandidaten in Hohkeppel an, der allerdings aktuell vier Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Spielvereinigung Porz hat. „Sie müssen gegen uns gewinnen. Für uns ist aber viel wichtiger, dass wir auf die eigene Leistung schauen und wieder stabiler werden“, sagt Geschäftsführer Florian Richter, der mangels personeller Alternativen in den vergangenen Wochen auch schon selbst auf dem Spielfeld aushelfen musste.

Die Situation hat sich indes nicht wesentlich gebessert. Unter der Woche standen nur acht Feldspieler für die Trainingseinheiten zur Verfügung. Auch der hauptberuflich als Lehrer arbeitende Müller fehlte wegen einer Klassenfahrt, wird am Spieltag aber wieder die Kommandos an der Seitenlinie geben. Kapitän Marcel Schulz übernahm zuletzt die Leitung der Übungseinheiten, wird am Wochenende aber aus beruflichen Gründen fehlen.

Berechtigte Hoffnungen gibt es beim SVS, dass in Joshua Hauschke und David Görgens zwei wichtige Kräfte in den Kader zurückkehren. Dazu sollen Spieler aus dem Nachwuchs aushelfen. „Unsere A-Jugend kann sich aber auch noch für die Relegationsrunde zur Mittelrheinliga qualifizieren. Von daher müssen wir mit Weitsicht planen“, betont Richter, der ebenfalls wieder als Aushilfe bereitsteht. Das könne aber freilich keine Dauerlösung sein. Aus seiner Sicht sollten eher Spieler mit Perspektive Erfahrungen auf Landesliga-Niveau sammeln.