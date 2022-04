Basketball, 2. Bundesliga : Giants stürmen mit Fabelleistung in die Play-offs

Giants stürmen mit Fabelleistung in die Play-offs

Leverkusen Im entscheidenden Spiel der ProA-Saison brillieren die Bayer Giants gegen Paderborn. Der 102:85-Erfolg ist auch getragen von einer beeindruckenden Atmosphäre in der Halle.

Als Lennart Winter unter dem Korb zum Abschluss kommt und die 100-Punkte-Marke für die Bayer Giants knackt, feiern die Fans in der Ostermann-Arena bereits. Mehr als 1700 Zuschauer waren zum entscheidenden Saisonspiel gegen die Uni Baskets Paderborn gekommen. Sie machten tatsächlich den von Trainer Hansi Gnad erhofften „sechsten Mann“ aus und sorgten von der ersten Sekunde an für Gänsehaut-Atmosphäre. Davon beflügelt absolvierten die Leverkusener Basketballer eine leidenschaftliche Partie, die durch das 102:85 den Einzug in die Play-offs besiegelte.