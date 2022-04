Fußball, Bezirksliga : FCL bleibt nach Gegentoren stabil und gewinnt 4:2

Leverkusen Der Bezirksligist von Trainer Lukas Beruda führt früh mit 2:0 und verliert auch nach dem 2:1- sowie 3:2-Anschlusstreffer der Gäste nicht den Faden.

In der Schlussphase waren die Leverkusener dem fünften Treffer näher als die Wiehler ihrem dritten, der Sieg der Gastgeber geriet nicht mehr in Gefahr. Ein Sonderlob von Beruda gab es für Schams Scharifi, der auf der Position des linken Verteidigers ein mindestens ordentliches Spiel machte. In der kommenden Woche bereitet sich die Mannschaft nun in aller Ruhe auf die Auswärtspartie am Ostermontag beim Abstiegskandidaten Heiligenhauser SV vor. In Overath peilt das Team freilich den nächsten Sieg an.