Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : Gegen Bad Homburg fehlt BBZ Opladen Effizienz unter dem Korb

Opladens Luca Marré setzt zum Wurf auf den Korb an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Im Halbfinale der Play-offs um den Aufstieg in die Bundesliga unterliegen die Basketballerinnen aus Opladen deutlich. Die Hypothek für das Rückspiel ist hoch, aber Trainerin Grit Schneider gibt sich kämpferisch.

Basketball, 2. Bundesliga Play-offs: BBZ Opladen – Falcons Bad Homburg (Frauen) 40:61 (16:33). Das hatten sich die Opladener Basketballerinnen ganz anders vorgestellt. Im Halbfinal-Hinspiel der Aufstiegsrunde zur Bundesliga unterlag das von Grit Schneider trainierte Team dem Gast aus Bad Homburg mit 21 Punkten Differenz. Damit sind die Chancen auf das Finale und dem gleichbedeutenden Aufstieg in die höchste Spielklasse stark gesunken.

„Spielerisch bewegten sich beide Mannschaften tatsächlich auf Augenhöhe. Leider war unsere Wurfausbeute aber viel zu schwach, um die Partie offener gestalten zu können“, berichtete Schneider, die mit der defensiven Leistung ihres Team durchaus zufrieden war. Die BBZ-Verteidigung, die diesmal in einer Zone arbeitete, zwang den Gegner zu 25 Ballverlusten, dazu standen am Ende beeindruckende 17 Steals in der Bilanz. „Wir haben uns viele Möglichkeiten erarbeitet“, sagte die Trainerin.