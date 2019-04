Fußball-Kreisliga : Genclerbirligi Opladen vergibt Führung im Spitzenspiel

Rhein-Wupper Der Fußball-Kreisligist muss sich nach einer Pausenführung mit 1:3 dem BV Gräfrath geschlagen geben. Im Kreis Köln feiert Bergfried ein Schützenfest.

Fußball-Kreisliga A Solingen: VfL Witzhelden – 1.FC Monheim II 5:2 (2:0). Mit einer starken Leistung hat sich der TVW drei Punkte im Abstiegskampf gesichert. „Wir haben die taktischen Umstellung hervorragend genutzt“, beschrieb Trainer Oliver Heesen vor allem den Schachzug, Daniel und Oliver Kaschta in den Angriff zu stellen. Schon nach wenigen Sekunden war Daniel Kaschta mit dem Führungstreffer zur Stelle, in der 75. Minute ließ er sein zweites Tor zum 3:0 folgen. Philipp Kühl (43.), Sven Sachsse (78.) und Oliver Kaschta (81.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.

Kreisliga A Köln: TuS Stammheim – SV Schlebusch II 2:2 (1:1). Die Landesliga-Reserve des SVS musste sich mit einem Remis beim Letzten begnügen. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte Trainer Marco Treubmann. Routinier Tobias Balduan gelang in der vierten Minute der Nachspielzeit per Kopf der Ausgleich nach einem Freistoß von Kenzo Nakanishi. „Wir sind angerannt und haben uns belohnt“, sagte Treubmann. Alban Gashi hatte für die frühe Führung gesorgt (13.), die jedoch keine 100 Sekunden hielt. Bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) spielt der SVS II gegen Hohenlind II, da beide Trainer am Wochenende verhindert sind.