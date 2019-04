Absturz in der Tabelle : Der LTV ist im geplanten Sinkflug

Leichlingen Der Handball-Drittligist aus Leichlingen befindet sich im freien Fall. Am Sonntag ist das Team von Coach Lars Hepp beim VfL Gummersbach II (17 Uhr) zu Gast. Der Trainer der Blütenstädter könnte sich wohl auch mit einer Niederlage anfreunden. Grund ist der DHB-Pokal.

Es ist keinen Monat her, da sah die Saison des Handball-Drittligisten Leichlinger TV noch gut aus. Zumindest auf dem Papier. Das routinierte Team belegte nach 23 von 30 Saisonspielen den dritten Platz. Inzwischen, drei Partien später, ist die Mannschaft von Trainer Lars Hepp auf den siebten Platz abgestürzt – und wenn sie am Sonntag beim VfL Gummersbach II (17 Uhr) ihre bedenkliche Negativserie nicht beendet, dürfte der freie Fall weitergehen.

Das ist in der Tat so. In den vergangenen Jahren setzte es für die Blütenstädter stets Niederlagen. Zudem störte der Pokal stets die Vorbereitung. „Ich könnte eine Woche länger mit der Mannschaft arbeiten. Das würde mir gut in den Kram passen“, sagt Hepp, der zur neuen Saison mit einer nahezu neuen Mannschaft arbeiten wird. Hinzu kommt, dass der LTV in den ersten drei Ferienwochen (15. Juli bis 4. August) das städtische Ostermann-Forum nicht nutzen darf, wie Hepp erfuhr. „Das treibt mir Sorgenfalten auf die Stirn“, sagt der Trainer. Die neue Saison beginnt etwa drei Wochen nach der Hallensperre.