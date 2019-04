Klare Niederlage in Gummersbach : Leichlinger TV fällt aus den DHB-Pokal-Rängen

Gummersbach Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft um Trainer Lars Hepp erlebt beim 27:39 in Gummersbach den Tiefpunkt der Saison. Torhüter David Ferne sehnt bereits das Saisonende herbei.

Der Absturz des Leichlinger TV setzt sich auf äußerst schmerzhafte Weise fort. Die Drittliga-Handballer um Trainer Lars Hepp kassierten am Sonntag durch das 27:39 (14:17) beim VfL Gummersbach II die vierte Niederlage in Folge – und rutschten in der Tabelle vom siebten auf den achten Platz ab. Damit wäre der frühere Westdeutsche Meister nicht mehr für den DHB-Pokal qualifiziert. In der aktuellen Form ist es kaum denkbar, dass sich die angeschlagene Leichlinger Mannschaft in den verbleibenden drei Saisonspielen erholt.