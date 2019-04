Basketball in der Region : Fast-Break hat ein Endspiel gegen Ibbenbüren

Basketball in der Region

Andreas Fabian (r.) vom SC Fast-Break Leverkusen muss mit seiner Mannschaft zwingend gewinnen, um eine Chance auf den Klassenerhalt in der 1. Regionalliga zu haben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Die Leverkusener Regionalliga-Basketballer sind am letzten Spieltag aber auch auf Schützenhilfe aus Salzkotten angewiesen.

Basketball, 1. Regionalliga: SC Fast-Break Leverkusen – AOK Ballers Ibbenbüren. Mehr Spannung kann ein Saisonfinale kaum bieten: Am Samstagabend (19.30 Uhr) empfangen die Regionalliga-Basketballer des SC Fast-Break den Tabellenneunten aus Ibbenbüren, gegen den die Mannschaft von Trainer Thomas Pimperl das Hinspiel mit 73:82 verloren hat. Zeitgleich kämpft der direkte Konkurrent aus Deutz in Salzkotten um nicht minder wichtige Punkte.

„Die Mannschaft, die gewinnt, bleibt in der Klasse. Leider hat Deutz aber den direkten Vergleich gegen uns gewonnen, daher sind sie leicht im Vorteil. Ich hoffe aber, dass wir doch noch den Klassenerhalt schaffen. Meine Jungs werden auf jeden Fall alles dafür tun“, betont Leverkusens Trainer Pimperl, der auch auf entsprechende Unterstützung von den Zuschauern hofft. Zudem kehrt in Center Adrian Brückmann eine wichtige Stütze – vor allem für die Arbeit unter den Körben – in den Kader zurück.