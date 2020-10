Football : St. Brown ist zurück im Einzeltraining

Leverkusen Der Wide Receiver mit Hitdorfer Wurzeln ist wieder zurück im Training bei den Green Bay Packers. Eine Sonderregel in Corona-Zeiten erhöht seine Einsatzchancen in der NFL.

Für Football-Fans in Deutschland und speziell in Leverkusen hatte Olivia Reiner gute Nachrichten. „Equanimeous St. Brown ist zurück im Training“, vermeldete die Multimedia-Reporterin des „Journal Sentinel“ auf Twitter – und fügte zum Beweis ein Foto an, das den jungen Passempfänger der Green Bay Packers auf dem Rasen zeigt.

Eine Sonderregel in Corona-Zeiten erlaubt, dass der Football-Profi mit Wurzeln am Rhein nach nur drei Wochen auf der Verletztenliste zum Team zurück kehrt. Mit Knieproblemen verpasste der Wide Receiver schon das erste Saisonspiel und wurde dann auf die „injured reserve list“ gesetzt – in normalen Jahren das fast sichere Saison-Aus, wie St. Brown vergangenes Jahr am eigenen Leib erfahren musste.