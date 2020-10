Basketball, 1. Regionalliga : Gemischter Doppelspieltag für die Reserve der Giants

Leverkusen Die Zweitliga-Reserve der Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen unterliegen zunächst mit 76:85 in Deutz und setzen sich nur zwei Tage später knapp mit 91:87 gegen Hagen durch.

Basketball, 1. Regionalliga: Deutzer TV – TSV Bayer 04 Leverkusen II 85:76 (34:27). Beim Nachbarn in Deutz verschlief die Giants-Reserve vor allem den Start. Schnell lag das Team acht Punkte in Rückstand. „Das ist gegen so eine clevere und erfahrene Mannschaft dann sehr schwer“, sagte Trainer Karsten Schul. Vor allem der Ausfall von Center Marcel Sagemüller war für die Leverkusener nicht zu kompensieren. Zwar kamen die Gäste noch einmal näher heran, doch zu einer Wende sollte es nicht mehr reichen – und die erste Saisonniederlage nahm Konturen an. Daniel Merkens mit 18 und Justin Gnad mit 16 Punkten setzten in der Offensive die größten Akzente.