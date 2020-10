Kreisliga A : SSV Lützenkirchen geht mit breiter Brust ins Topspiel

Lützenkirchens Coach Toni Diomedes geht am Sonntag gegen Langenfeld von einem „Duell auf Augehöhe“ aus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Für das Team von Trainer Toni Diomedes geht es am Sonntag gegen den HSV Langenfeld II auch darum, Tabellenführer TuSpo Richrath auf den Fersen zu bleiben. Der SC Leichlingen will derweil in Berghausen seine Derby-Niederlage gegen den SSV vergessen machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

(lhep) Fußball-Kreisliga Niederrhein: SSV Berghausen II – SC Leichlingen. Die Niederlage vom vergangenen Wochenende gegen den Nachbarn aus Lützenkirchen haben die SCL-Fußballer abgehakt. Nun wollen sie eine Serie starten. „Die Pleite zuletzt sollte nur ein Ausrutscher gewesen sein“, sagt der sportliche Leiter Tobias Jakobs und setzt große Hoffnungen in die Fähigkeiten von Trainer Kai Voss, der die Mannschaft für die Auswärtspartie am Sonntag (13 Uhr) beim Tabellenachten in Langenfeld-Berghausen wieder bestens vorbereiten wird. Derzeit sind beide Teams um lediglich zwei Punkte voneinander getrennt, die Leichlinger haben bislang jedoch eine Partie weniger absolviert. Mit einem Auswärtssieg würden die Blütenstädter, die lediglich auf Dardan Iseni verzichten müssen, am direkten Konkurrenten vorbeiziehen.