Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen feiern ersten Auswärtssieg

Fanta Keita (Mitte) überzeugte in Metzingen mit fünf Treffern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Handballerinnen des TSV steigern sich im Angriff und gewinnen 25:23 in Metzingen. Das Heimspiel am Sonntag gegen Bad Wildungen findet ohne Zuschauer statt.

Als in der Ösch-Halle die herbeigesehnte Schlusssirene ertönte, stürmten Bayers Bundesliga-Handballerinnen wie entfesselt los. Nahe der Mittellinie bildeten sie einen jubelnden Pulk, sprangen im Kreis und schrien ihre Erleichterung hinaus. „Auswärtssieg, Auswärtssieg“, schallte es zum Frust der etwas mehr als 200 Zuschauer durch die Spielstätte.

Nach zuvor zwei knappen Niederlagen holte Team von Trainer Michael Biegler im dritten Auswärtsspiel in Serie den ersten Sieg in der Fremde. Nach dem 25:23 (13:13) beim TuS Metzingen gehen die Elfen zum Abschluss ihrer Englischen Woche nun mit viel Selbstvertrauen und ausgeglichenem Punktekonto (4:4) in das Duell mit den Bad Wildungen Vipers (Sonntag, 16 Uhr, Smidt-Arena).