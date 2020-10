2. Bundesliga Nord : Volleyballerinnen des TSV lassen sich von Corona nicht stoppen

Leverkusen Wechselbad der Gefühle für das Team von Trainer Tigin Yagioglu: Nach positivem Test auf das Virus fallen Anna Hoja und Rebecca Schäperklaus als Verdachtsfälle aus, dann gewinnt das dezimierte Team klar gegen den ETV Hamburg und später freuen sich alle über den zweiten, negativen Test der beiden Spielerinnen.

Tigin Yaglioglu steht derzeit gut gelaunt auf. „Die Spieltage sind stressig, aber wenn ich am Tag danach aufwache, habe ich immer noch ein Grinsen im Gesicht“, sagt der Trainer der Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 nach dem 3:0 (25:18, 25:11, 25:20)-Erfolg gegen den ETV Hamburg . Dabei war die Anspannung diesmal besonders groß. Das lag weniger am Sportlichen, sondern den Begleitumständen der Partie.

Die Liga gab grünes Licht, doch in Anna Hoja und Rebecca Schäperklaus fehlten die positiv gesteste Spielerin und ein direkter Kontakt. „Sportlich war das natürlich ein herber Schlag für uns. Die beiden sind zwei absolute Leistungsträgerinnen“, sagt Yaglioglu. „Für die anderen Spielerinnen war das auch eine besondere Stresssituation.“ Wechselmöglichkeiten hatten die Leverkusenerinnen keine. In Felizitas Ende saß eine Nachwuchsspielerin auf der Bank, der Rest des Rumpfkaders spielte durch.

Am Ende des Tages war also alles gut bei den Volleyballerinnen: Sie gewannen die Sätze 16 bis 18 in Serie, stehen unangefochten an der Spitze und Werscheck wurde zur wertvollsten Spielerin gewählt. Und das Beste? Im Nachgang erhielten die beiden akuten Corona-Verdachtsfälle in einem weiteren Test ein negatives Ergebnis.