Fußball, Bezirksliga FCL hält am Ziel Aufstieg fest

Auch für die Außenpositionen sind ein oder zwei neue Kräfte vorgesehen, doch bislang scheiterten die angedachten Transfers an zu hohen Ablöseforderungen. „Da müssen wir noch abwarten und vielleicht tut sich noch etwas“, sagt Kunz, der dem früheren Trainer Tsaprantzis sämtliche Aufgaben in Sachen Kaderplanung übertragen hat. So soll sich der Sportdirektor nun auch mittelfristig um einen neuen Trainer kümmern. Stand jetzt geht der FCL aber weiter mit Kunz an der Seitenlinie in die Vorbereitung auf die Rückrunde.