Bayers Jahr im Rückblick So lief 2022 für die Werkself

Mai Durch ein 4:2 in Hoffenheim sichert sich die Werkself vorzeitig die Teilnahme an der Champions League. „Das war das große Ziel in diesem Jahr. Wir haben eine Mannschaft mit viel Potenzial und wir mussten in die Champions League. Die Mannschaft hat es sich verdient“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes. Zum Abschluss der Saison, die auf Platz drei endet, gibt es ein 2:1 gegen Freiburg. Das Spiel bietet den Rahmen für den Abschied von Klublegende Rudi Völler. Nach gut zwei Dekaden in verschiedenen Funktionen – manchmal als Interimstrainer, meist als Sportdirektor und zuletzt als Sportgeschäftsführer – zieht sich der Weltmeister von 1990 aus dem operativen Geschäft zurück und wechselt in den Gesellschafterausschuss von Bayer 04. Die Fans bereiten ihm zu Ehren eine große Choreografie vor. Sie zeigt unter anderem Völlers beste Sprüche in Interviews, von denen es in all den Jahren freilich einige gab. Simon Rolfes wird sein Nachfolger und übernimmt ein bestelltes Feld. Nach der Saison geht es für eine Woche nach Mexiko, um das 100-jährige Jubiläum des Bayer-Konzerns in dem Land zu feiern.