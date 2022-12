Jahrestabelle der Bundesliga Gladbach hat sich stabilisiert - 2023 muss aber besser werden

Der FC Bayern hat die zwölfte Meisterschaft in Folge eingefahren. Macht Sie das stutzig? Sind es nicht zehn und in einigen Monaten wahrscheinlich elf? Nein, die Rede ist von der Jahrestabelle. Von 2011 bis 2022 lagen die Bayern immer vorne, wobei es diesmal überraschend knapp war. 68 Punkte aus 32 Bundesligaspielen bedeuteten lediglich einen Vorsprung von vier Punkten auf RB Leipzig – das kurzzeitig immerhin so strauchelte, dass es den Trainer wechselte.