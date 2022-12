Fußball-Kreisliga A SV Hösel baut sein Team etwas um

Vier Testspiele wurden von Trainer Benny Schröder vereinbart: 8. Januar bei VfR Oberhausen II, 12. Januar Heimspiel gegen DJK Mintard, 15. Januar bei Türkgücü Ratingen und am 22. Januar Heimspiel gegen die SSVg Heiligenhaus. Erstes Punktspiel des neuen Jahres ist am Donnerstag, 26. Januar, auf eigenem Platz gegen den KSC Tesla (20 Uhr). Der Kader wird für die Rückrunde etwas umgebaut. Robin Langer, der vom einstigen Torwart zum Stürmer umfunktioniert wurde, spielt künftig in der dritten Mannschaft des Vereins. Der 33-Jährige hat einen stressigen Lehrer-Job, er will es nun etwas ruhiger angehen lassen. Dafür stößt Leo Prusa nun dazu. Der 21-Jährige wohnt in Hösel, spielte dort schon in der Jugend, dann bei 04/19 II und zuletzt in Mintard. Er ist offensiv überall einsetzbar.