37. Schlebuscher Schützen- und Volksfest : Kirmes und Oldtimer mit Magnetwirkung

Leverkusen-Schlebusch An Fronleichnam lockt das 37. Schlebuscher Schützen- und Volksfest schon zum Auftakt Tausende Besucher. Auch trotz teils angezogener Kirmes-Preise.

Ohne Kosten verbunden war der Augen- und Ohrenschmaus in der Fußgängerzone. Während das „Original Oberkrainer Sextett“ aus Slowenien am Feiertag zum Frühschoppen im Wuppermann-Park aufspielte, präsentierten sich im Zentrum mehr als hundert Oldtimer aus nah und fern. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, betonte Adrian Harbers von der Old- und Youngtimer Interessengemeinschaft, „wir hatten so viele Anmeldungen, wie nie zuvor.“ Erich Braun aus Bergheim war mit seinem knallroten Ford Mustang schon oft in Schlebusch. Das 1966 erbaute Fahrzeug kam 2010 aus Kalifornien nach Deutschland, kurz danach in dessen Besitz. Mit den Worten „Es ist die schöne Form und die Technik, die sich selbst für einen Laien wie mich erschließt“, beschrieb der Mann den Reiz an dem Oldtimer, das ihm schon vor Jahren einen Preis bescherte.