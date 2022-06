Besondere Einblicke in Leverkusen : Am Architekturtag das „Grüne Band“ erkunden

Helle Pflaster und zumindest auf der einen Seite schon von Grün gesäumt ist das „Grüne Band“ auf der Bahnstadt-Westseite. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen-Opladen Ein Hausgarten in Bergisch Neukirchen ist am Wochenende geöffnet. Die Neue Bahnstadt Opladen bietet Führungen auf der Westseite an.

Das grüne Rückgrat der Bahnstadt-Westseite reicht vorerst vom Brückenpark bis zum Henkelmännchen-Platz. Der hell gepflasterte Weg zwischen Opladener Neustadt und den Rohbauten von Mehrfamilienhäusern im Bahnstadt-Westen endet derzeit an einer Baufläche. Aber schon jetzt ist erkennbar, was die Landschaftsarchitekten von Greenbox sich dabei gedacht haben: Denn der Fuß- und Radweg wird begleitet von einem Meer aus Pflanzen, die den Pfad ebenso wie Sitzgruppen und Spielplatzelemente säumen. Eine grünes Band eben, das sich von Nord nach Süd durch die komplette Bahnstadt-West zieht. Und jetzt eines der beiden Projekte ist, die Interessierte beim „Tag der Architektur“ am Wochenende in Leverkusen bestaunen können.

„Architektur baut Zukunft!“ – so lautet das Motto des diesjährigen Aktionstages in NRW am 18. und 19. Juni. 139 neue Häuser, Parks und Projekte im Land können besichtigt werden. Die Bahnstadt bietet an den Tagen kostenfreie Führungen durch den neuen Brückenpark an der Campusbrücke und das Grüne Band an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine:

Samstag, 18. Juni, 11 und 12 Uhr (je 30 Minuten), Sonntag, 18. Juni, 11 und 12 Uhr ab Treffpunkt Brückenpark (Bahnallee zwischen Friedrich-List-Straße und Europaallee).

Geöffnet ist zum „Tag der Architektur“ außerdem auch der Hausgarten der Familie Götze-Baumert in Bergisch Neukirchen. „Gut 100 Bestandskoniferen wurden entfernt. Es blieben Bambus, großer Kirschbaum, Apfelbäumchen, Rhododendrongruppe, Kamelie, Hortensie und Pfingstrose. Der Grundstückszugang hat einen neuen Platz, um einen geschützten Sitzplatz an der Küche zu erhalten, und führt jetzt ohne Stufen aufs Grundstück“, heißt es in der Ankündigung zum Termin. Wie das in der Realität aussieht und was es sonst noch zu entdecken gibt in dem umgestalteten Garten, erfahren Besucher am Sonntag, 19. Juni, zwischen 14 und 17 Uhr. Adresse: Am Hofacker 27.

(LH)