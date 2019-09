Opladen : Neue Dirigentin beim „Bergischen Echo“

Die Damen vom Bergischen Echo im Einsatz. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Aula der Marienschule in Opladen füllt sich langsam an diesem Sonntagnachmittag. Das Chorkonzert des Leverkusener Damenchors „Bergisches Echo“ beginnt in wenigen Minuten. „Aufgeregt sind wir jedes Mal“, sagt eines der Chormitglieder in einem Klassenzimmer über der Aula.

Das diesjährige Motto des Konzerts lautet „Melodien unterm Regenbogen“.

Der Chor wurde im Jahr 1977 gegründet, doch dieses Jahr gibt es eine Neuheit: eine neue Dirigentin. „Die Arbeit als Chorleiterin liegt mir besonders am Herzen“, sagt Dirigentin Susanne Richter, die seit Februar den Chor leitet. Die Musikauswahl für dieses Konzert wurde gemeinsam entschieden, aber das letzte Wort liegt bei der Dirigentin. Das Programm ist gemischt, es reicht von klassischer Chormusik bis zur Popmusik.

Kurz vor dem Auftritt ertönt nochmal ein lautes „Toi, toi, toi und wir schaffen das“ unter den Frauen und dann beginnt auch schon das erste Lied „Freunde, lasst uns singen“. Das Konzert wird von der Pianistin Gabriella Brezoczki begleitet. „Dieses Mal stehe ich nicht mit auf der Bühne, aber im Publikum bin ich noch aufgeregter“, sagt Tanja Fischer-Wagner.

In der ersten Hälfte singt die Gruppe unter anderem Lieder von Phil Collins und Elton John, in der zweiten Halbzeit werden dann mehrere Hits von Udo Jürgens gesungen wie der Titel „Ich war noch niemals in New York“. In der Pause werden schnell die Kostüme gewechselt. „Ein bisschen Abwechslung muss doch mit dabei sein“, sagt eine der Sängerinnen.