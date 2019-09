Bayer Kultur eröffnete die Spielzeit 2019/2020 : Ehrengäste mit überraschender Tanzeinlage

Leverkusen;Spielzeit-Eröffnungsfest: "Discofieber/"Studio 37". Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bayer Kultur eröffnete die Spielzeit 2019/2020 mit einem bunten Programm und Disco im Stil der 1970er Jahre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Als Thomas Helfrich zum ersten Mal in der Position des Leiters von Bayer Kultur eine Spielzeit mit einer Party eröffnete, da verblüffte er die Besucher des Erholungshauses mit einer gekonnten Stepp-Einlage. Im vergangenen Jahr trat das gesamte Team mit einer Choreografie auf der Erholungshausbühne an. Am Samstag, als die Saison 2019/2020 mit einer Disco im Stil der 1970er Jahre eröffnet wurde, gaben nun die Ehrengäste eine kleine Vorstellung, die für sie ebenso überraschend kam wie für die Zuschauer im Saal.

Neben Oberbürgermeister Uwe Richrath und seinem Dezernenten Marc Adomat, der in Hippiekostüm und mit schwarzer Perücke kaum zu erkennen war, traten da unter anderem Politiker wie Roswitha Arnold und Peter Ippolito oder Kunstvereinsvorsitzende Susanne Wedewer-Pampus an. Helfrich hatte für kompetente Hilfestellung gesorgt. Der Düsseldorfer Tanztrainer Roman Frieling, dem Fernsehpublikum als ehemaliger Juror bei „Let’s dance“ bekannt, zeigte den Ehrengästen die Bewegungen zum Oldie-Hit „YMCA“. Und die übrigen Besucher, die ohnehin auf den Startschuss zur Tanzparty warteten, machten gleich mit.

Info Das Erholungshaus ist 111 Jahre alt Rheinisches Jubiläum In diesem Jahr wird das Erholungshaus 111 Jahre. Zum rheinischen Jubiläum Legte Bayer Kultur ein Buch mit kurzer Chronologie und vielen Bildern auf. Dazu wählte man 111 Fotografien von den zahlreichen hier aufgetretenen Promis, die im Künstlerzimmer, verewigt sind. Preis 15 Euro.

Von da an hielt die gute Laune im gesamten Haus. Bunt war es und ein bisschen wie Karneval. Denn die meisten Besucher hatten sich das Motto zu Herzen genommen und Kleiderschrank, Speicher oder Kostümshops auf Passende durchsucht. Helfrich ging in seinem leuchtend roten Anzug und quietschgelbem Glitzerhemd mit gutem Beispiel voran. Im Urlaub hatte er sich den unvermeidlichen 70erJahre-Schnäuzer stehen lassen („Der kommt gleich morgen ab!“) und den langen Haaren Wildwuchs erlaubt. Der Frisörtermin ist allerdings erst nach dem nächsten Wochenende vorgesehen, erzählte er. Der wird, ebenso wie der Anzug noch am Samstag für die Gala zum 50. Forum-Jubiläum gebraucht, wo ja ebenfalls im Fower-Power-Look des Einweihungsjahres gefeiert wird.

Da wird dann vielleicht auch so ausgiebig getanzt wie im Bayer-Kulturtempel. Die Tanzfläche im leergeräumten großen Saal war immer gut besetzt, sobald dort die Band Disco Fever mit jeweils einstündigen Auftritten die Klassiker der Disco-Ära der 70er und 80er mit aktuellen Songs mischte. Parallel dazu legte DJ Tobias Stachelhaus oben im „Studio 37“ bis nach Mitternacht auf. Mit der Hausnummer an der Nobelstraße erinnerte man an den legendären New Yorker Nachtclub „Studio 54“, der von 1977 bis 1986 Zentrum exzessiver Lebenslust war. Darunter Andy Warhol und Cher, die man auch im Haus antreffen konnte, jedenfalls ihre Doubles.